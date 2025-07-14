القابضة لمياه الشرب تعقد ورشة عمل للتوعية وتعزيز الكفاءة بمراكز خدمة العملاء

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورشة عمل تنسيقية بين القطاع التجاري والإدارة العامة لخدمة العملاء والتوعية والاعلام لتعزيز كفاءة الخدمات بمراكز خدمة العملاء والتنسيق العرضي لسرعة الرد على تساؤلات واستفسارات المواطنين من خلال قنوات التواصل المختلفة (الخط الساخن 125/مراكز خدمة العملاء/وسائل الإعلام/أنشطة التوعية).

يأتي تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب باعتبارها ورشة تعريفية تهدف إلى توحيد المفاهيم والإجراءات بين الإدارات المعنية، بما يسهم في تحقيق التكامل بين فرق العمل وتحسين تجربة العملاء بشكل عام.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن تحسين تجربة العملاء وتطوير آليات التحصيل والمحاسبة يُعدان من أولويات استراتيجية الشركة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القطاع التجاري وإدارات خدمة العملاء والتوعية والاعلام والمتابعة التجارية لتحقيق هذا الهدف، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وفي هذا الإطار، عقدت الشركة القابضة ورشة عمل موسعة جمعت بين ممثلي القطاع التجاري والإدارة العامة للمتابعة التجارية، والإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء والإعلام.

افتتح الورشة الدكتور محسن عبد الجيد، رئيس القطاع المالي والتجاري، بكلمة أكد فيها على أهمية بناء منظومة موحدة في التعامل مع العملاء، وتبسيط المعلومات الفنية والتجارية بما يحقق الشفافية ويُعزز الثقة بين الشركات التابعة والعملاء.

واستعرض كل من الدكتور إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية، ومحمد صلاح خليف، مدير عام خدمة العملاء والتوعية والاعلام، أهداف الورشة التي تمحورت حول بحث أبرز الاستفسارات المتكررة من المواطنين بشأن توفير كافة المعلومات اللازمه عن طرق حساب الفاتورة وشرائح المحاسبة لمقدمي الخدمة بمراكز خدمة العملاء والمختصين بالتوعية والإعلام المحاسبة، وسبل تطوير الرسائل التوعوية الموحدة على مستوى الشركات التابعة لنشر التوعية بين المواطنين من خلال أنشطة التوعية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة.

كما تضمنت الورشة جلسات عمل تفاعلية، لاقتراح أدوات اتصال فعالة تسهم في توضيح سياسات المحاسبة، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك والتفاعل الإيجابي مع الخدمات المقدمة وتوفير كافة المعلومات للمواطنين من خلال وسائل التواصل المختلفة والرد على استفساراتهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية الشركة القابضة لتعزيز فعالية التواصل مع المواطنين، وتحقيق رضا العملاء، وضمان استدامة الخدمات، من خلال التكامل والتنسيق العرضي بين المجالات المختلفة بالشركة القابضة، والرسائل التوعوية المؤثرة، والإجابة الدقيقة عن تساؤلات المواطنين.

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