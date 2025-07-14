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أخبار مصر

الصحة: إنقاذ طفل من نزيف داخلي بعد اصطدامه بجادون دراجة

وزارة الصحة،فيتو
وزارة الصحة،فيتو
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 أعلنت وزارة الصحة عن نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في  إنقاذ طفل يعاني من نزيف داخلي بعد اصطدامه بجادون دراجة.

 

اشتباه في وجود نزيف بالبطن

 وقالت وزارة الصحة إنه حضر طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بعد اصطدامه بجسم صلب جادون، ما أدى إلى اشتباه في وجود نزيف بالبطن.

وأكدت وزارة الصحة أنه على الفور تم التعامل مع حالة الطفل بقسم الطوارئ، وإجراء الإسعافات الأولية، ثم نقله إلى غرفة العمليات لإجراء عملية استكشاف بالبطن للبحث عن مصدر النزيف.

 

انفجار في الأمعاء الدقيقة الإثني عشر

 وأوضحت وزارة الصحة أنه  تبين وجود انفجار في الأمعاء الدقيقة الإثنى عشر، وتم إجراء إصلاح أولي للانفجار، ونقلت الحالة إلى قسم العناية الجراحية لاستكمال العلاج التحفظي، وظل الطفل تحت الرعاية الطبية حتى تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح فريق طبي بمستشفى الزيتون التخصصي في إنقاذ 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري.

وقالت وزارة الصحة إنه استقبلت طوارئ المستشفى 4 حالات بعد تعرضهم لطلق ناري، وتشكلت في الحال خلية عمل، وتم استدعاء trauma team في الحال.

أوضحت الوزارة أن الإصابات تضمنت:
1. رجل 62 عامًا يعاني من تجمع دموي إثر طلق ناري بالصدر، حيث تم عمل الإجراءات اللازمة وتركيب أنبوبة صدرية ونقله إلى الرعاية المركزة.

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2. رجل يبلغ من العمر 55 عامًا يعاني من طلق ناري بالكتف الأيمن، حيث تم التعامل معه فورًا وعمل الإسعافات الأولية وخياطة الجروح، وهو في حالة مستقرة الآن.

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الاسعافات الاولية قسم الطوارئ نزيف داخلي وزارة الصحة الرعاية الطبية

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