الإثنين 14 يوليو 2025
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اقتصاد

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.21%  عند مستوى 33531 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.50%  عند مستوى 41541 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.48%  عند مستوى 15075 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92%  عند مستوى 10199 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94%  عند مستوى 13782 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83%  عند مستوى 3576 نقطة.

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية، فيتو 

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.
 كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.

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30 محدد الأوزان البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشريعة الإسلامية الشركات المتوسطة أول جلسات الأسبوع جى إكس 100 متساوى الأوزان

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