تداول 13 ألف طن بضائع و701 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة وتم تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و701 شاحنة و915 سيارة.

وصول 2000 طن ردة و547 سيارة لميناء بورتوفيق

شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 513 شاحنة و806 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 188 شاحنة 109 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين Alcudia Express والقاهرة، بينما تغادر السفينة Belagos Express، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين Belagos Express والحرية 2، وغادرت السفينة Alcudia Express.

وشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و267 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي نيو عقبة، الحسين وآيلة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة Seawave3 وعلي متنها 547 سيارة قادمة من جدة والسفينة ثريا أم وعلى متنها 2000 طن ردة قادمة من اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2727 راكب.



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