13 إجراء يعتبره القانون ضمن التهرب الجمركي، تعرف عليها

يلجأ البعض لما يعرف بالتهرب الجمركي، وهي عملية إدخال بضائع من أي نوع إلى البلاد أو إخراجها بطرق غير مشروعة، بدون دفع الرسوم المستحقة كلها أو جزء منها بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة وهي جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

التهرب الجمركي

نظم قانون الجمارك الجديد الأحكام المتعلقة بالتهريب الجمركي، ووضع معايير محددة تضمنتها مع التوسع في تعداد صور التهرب الجمركي.



تصرفات تدخل تحت بند التهرب الجمركي

١ – إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجه من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بقصد تهريبها.

٢ – تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقاؤها من السفن أو ما في حكمها في نطاق الرقابة البحري أو في قناة السـويس أو بحـيراتها أو ممراتها أو في مصبي النيل.

٣ – تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقاؤها منها أثناء النقل الجوي.

٤ – الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة بالدوائر الجمركية أو بالمستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو بالمناطق الحرة أو بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

٥ – إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها.

٦ – تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.

٧ – إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو علي أغلفتها.

٨ – حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة، أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

٩ – التصرف الناقل للملكية في البضائع المفرج عنها وفق أحد الأنظمة الجمركية الخاصة، أو المفرج عنها معفاة كليًا أو جــزئيًا ومحظـور التصــرف فيها وفقــًا للقــوانين النــافذة، دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء الشروط الاستيرادية.

١٠ – التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.

١١ – حيازة السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو عرضها للبيع بأي وسيلة أو وجودها في المحال العامة.

١٢ – التصدير الصوري للبضائع بقصد استرداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب أو الضمانات المقدمة عنها.

التلاعب في عينات البضائع المحررة

١٣ – التلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضريبة الجمركية أو غيرها من الضرائب أو الضمانات السابق تقديمها.

ويعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة ولا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع.

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