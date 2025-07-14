ترقيات موظفي الحكومة 2025.. الأقدمية أبرز الشروط للحصول عليها.. 6 حالات تحرم العامل من الترقي.. وهذه خطوات الاستعلام عنها

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القرار المقدم من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.

ونص مشروع قرار الترقية، على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 يُرقى الموظفون ــ الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/ 6/ 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي ــ إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًّا واحدًا.

ووفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30/6/2025 أيهما أكبر.

كما تضمن مشروع القرار، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية ـ الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 /6/ 2025 ــ حافزا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًّا.

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

وأطلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الموقع الإلكتروني وذلك للاستعلام عن أحقية الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة عن ترقيات 2025.

ويمكن للموظفين بالجهاز الإداري بالدولة الاستعلام عن ترقيات الموظفين 2025 من خلال الرابط هنا، والذي يتيح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون الشريحة العامة لهم، من الاستعلام عن مدى استحقاقهم للترقية.

وأكد المهندس حاتم نبيل، أن إطلاق هذا الموقع يأتي في إطار حرص الجهاز على تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتقديم خدمات ذكية تيسر على الموظفين سبل الوصول للمعلومة الصحيحة والدقيقة دون عناء.

وأضاف أن الجهاز مستمر في جهوده لتطوير منظومة العمل الإداري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الموظف والدولة، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود.

وكان رئيس الجهاز قد أصدر في 30 يونيو الماضي القرار رقم 212 لسنة 2025، بترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ثم أصدر أيضا بتاريخ 10 يوليو القواعد التنفيذية للقرار سالف الذكر.

خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين لعام 2025

وعن خطوات الاستعلام عن ترقيات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لعام 2025 فهناك عدة طرق أبرزها ما يلي:

يمكن للراغبين لمعرفة موقفهم من الترقيات، الدخول من خلال الرابط هنا

ويتيح الرابط، إدخال البيانات الأساسية والتي تشمل الآتي:

-الاسم رباعي

-الرقم القومي

- جهة العمل

- تاريخ التعيين

ـ التثبيت على درجة دائمة

ـ المجموعة الوظيفية

ـ الدرجة المالية وتاريخ الحصول عليها

ـ القرارات الصادرة بالإجازات أو الإعارات ابتدءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.

- وأخيرا الضغط على أيقونة "بحث" لتظهر نتيجة الاستعلام.

حالات الحرمان من الترقية

- كما يحرم من الترقية كل موظف توقع عليه عقوبات وأحكام تأديبية أو جنائية باتة ونهائية، والتي تؤدي تلقائيا بحكم نص القانون، الإيقاف عن العمل، على أن يتم حجز الوظيفة للموظف الموقوف مؤقتا وفي حالة حصوله على حكم بالبراءة أو قُضي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على 10 أيام وجبت ترقيته من يوم التاريخ الذي كانت ستتم فيه ترقيته.

- يحرم الموظف المحال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، من الترقية ولا يجوز ترقيته الموظف حتى يتم محو الجزاء لأي سبب كان كما يُحرم الموظف معارا خارجيا لأي جهة، وهذا يمنعه من الحصول على الترقية إلا بعد انتهاء الإعارة أو التحاقه بالعمل بجهة الأصلية فور عودته منها.

- حصول الموظف على إجازة بدون أجر، يحرمه من الترقية للدرجة الأعلى أثناء فترة إجازته بدون أجر، ويستثنى من هذا النوع من الإجازات الفئات الحاصلة على إجازة مرضية، أو إجازة السيدات العاملات بسبب رعاية الطفل.

ونص مشروع القرار على أن يُرقى اعتبارًا من مطلع يوليو 2025 الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مُددًا لا تقل عن المدد البينية المُحددة قرين كل مستوى وظيفي؛ إلى المستويات التي تعلوها، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.

معايير الترقية بالاختيار

وشملت معايير الترقية بالاختيار للموظفين في الحكومة لعام 2024 والتي تضمنت ما يلي:

1- أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

2- أن يجتاز بنجاح، التدريب الذي تتيحه له الوحدة أو الجهة أو المصلحة التي يعمل بها.

3- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

4- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة أو مرقَّى إليها.

5- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية للأولى.

معايير الترقية بالأقدمية

كما شملت معايير الترقية بالأقدمية للموظفين ما يلي:

1- أن تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة «الوزارة أو المحافظة أو الهيئة التابعة لها الجهة التي يعمل بها الموظف»، أو مَن تفوِّضه بناءً على اقتراح من لجنة الموارد البشرية.

2-أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة ومموَّلة تلِي مباشرة الوظيفة التي يشغلها الموظف في المستوى، وفي ذات المجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها.

3- أن يكون قد قضى المدد البينية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهي 5 أعوام للترقية، من السادسة إلى الخامسة، ومن الخامسة للرابعة، ومن الرابعة للثالثة، و8 أعوام من الثالثة للثانية، و6 أعوام من الثانية.

وبشان الموظفين الممنوعين من ترقيات الموظفين 2025، فإن قانون الخدمة المدنية حدد تلك الحالات وجاء أبرزها ما يلي:

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