الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك في دورة تدريبية دولية بالصين

شارك الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في دورة تدريبية دولية بجمهورية الصين الشعبية، وذلك ضمن جهود الوزارة لدعم وتأهيل الكوادر الجامعية على المستوى الدولي، وذلك برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويأتي هذا في إطار رؤية الاتحاد واستراتيجيته لتطوير الكفاءات الجامعية، وتعزيز مشاركتها في المحافل الدولية؛ بما يسهم في بناء منظومة رياضية جامعية احترافية تواكب تطلعات الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030، وقد تم ترشيح د.ياسر مبروك منسق الأنشطة التنافسية والمبادرات بالاتحاد، للاستفادة من المنحة المقدمة من الجانب الصيني للمشاركة في هذه الدورة التدريبية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الرياضية.

وقد جاء ترشيح د.ياسر مبروك من قبل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات دعمًا لجهود تأهيل الكوادر الشابة والمتميزة، وأشار د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد، إلى أن هذا الترشيح جاء تقديرًا لما يمتلكه من خبرات واسعة في مجال تنظيم الفعاليات الرياضية، وقدرته على تمثيل مصر بالصورة التي تليق بمكانتها على الساحة الدولية.

وشهدت الدورة مشاركة 32 متدربًا من 14 دولة، وتم اختيار د.ياسر مبروك رئيسًا للمشاركين، حيث ألقى كلمة الافتتاح نيابة عن الوفود المشاركة، وتكليلا لجهوده المتميزة خلال الدورة التدريبية، تم تعيينه مندوب اتصال لمصر لدى كلية شاندونغ المهنية للتجارة الخارجية، وذلك في إطار برامج التعاون والمساعدات الصينية.

وخلال الدورة، قدم ممثل الاتحاد الرياضي المصري للجامعات عرضًا شاملا حول استعدادات مصر لتنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ عام 2026، إلى جانب عرض تعريفي عن جمهورية مصر العربية، تناول منظومة التعليم الجامعي، وأبرز ملامح التطوير التي شهدها القطاع، بما في ذلك تقدم تصنيف الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، كما شارك في البرامج النظرية والزيارات الميدانية التعليمية والثقافية التي نظمتها الدورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.