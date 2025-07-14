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سياسة

استعدادا لانتخابات الشيوخ، تنسيقية الأحزاب تشارك في الاجتماع التنسيقي للقائمة الوطنية من أجل مصر

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

 شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة في الدكتور هيثم الشيخ، مقرر اللجنة التنسيقية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاجتماع التنسيقي الثالث بين القوى والأحزاب السياسية تحت مظلة “القائمة الوطنية من أجل مصر”، ضمن الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والذي انعقد بمقر حزب الجبهة الوطنية، تأكيدًا على وحدة الصف وتكامل الرؤى استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

 وتم خلال الاجتماع التأكيد على دعم قادة الأحزاب المشاركة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مساعيه لحماية الأمن القومي وتحقيق الاستقرار والتنمية، وتوجيه الشكر لشعب مصر لصموده ووقوفه إلى جانب الدولة خلال الظروف الصعبة، مع دعوة الجميع لممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات المقبلة مع الحفاظ على صورة مشرفة للدولة.

 

كما تم التأكيد على الالتزام بالشفافية وممارسة العمل وفق الضوابط، كميثاق بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في القائمة، والاتفاق على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة لتطوير الحملة الدعائية وخطط التحرك والتمويل، على أن يتم مناقشة التفاصيل في الاجتماع التنسيقي المقبل.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع التنسيقي الرابع في مقر تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك تم الاتفاق على أهمية الانعقاد الدوري تحت عنوان "ملتقى الأحزاب السياسية" لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة والسعي لإيجاد حلول واقعية، بما يتماشى مع الأيديولوجيات الحزبية.

وفي ختام الاجتماع، تقدمت القوى والأحزاب السياسية بالشكر لحزب الجبهة الوطنية على استضافة اللقاء، مؤكدين أن "القائمة الوطنية" تعكس وعيًا سياسيًا متقدمًا بأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الوطنية، وأكد الجميع أن "القائمة الوطنية من أجل مصر" ستواصل مسارها بثقة وعزيمة لبناء مجلس شيوخ قوي يعكس التنوع المصري الحقيقي.

شارك في الاجتماع ممثلون عن أحزاب الجبهة الوطنية، مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، العدل، التجمع، إرادة جيل، الحرية، الوفد، الإصلاح والتنمية، المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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