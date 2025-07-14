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محافظات

مسئولو نجع حمادي يتابعون معدلات تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية

قنا،فيتو
قنا،فيتو

أجرى حاتم يمنى نائب رئيس مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، يرافقه عزت عمر رئيس قرية هو جولة تفقدية لموقع محطة الطاقة الشمسية الجاري العمل به للوقوف على معدلات تنفيذ المشروع.


ومن جانبه أشار يمنى إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية الجاري العمل بها يعتبر الأضخم والأكبر على مستوى أفريقيا. 

مشروع بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بمصر

كما أوضح بيومى عبد الباسط مدير العلاقات العامة والإعلام بالمركز أن مشروع الطاقة الشمسية يعتبر أول مشروع بطاريات تخزين الطاقة الشمسية بمصر ويحقق عائدات اضافية للدولة كما يساعد فى خفض استهلاك الغاز الطبيعى مما يحقق وفرات مالية ضخمة، كما أن هذا المشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة مما يدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

 وفى سياق متصل نوه يمنى إلى أن المشروع سوف يقوم بإنتاج واحد جيجا وات طاقة شمسية +١٠٠ميجا وات لمدة ساعتين في نظام تخزين الطاقة في بطاريات أي ما يعادل ٢٠٠ميجا وات / ساعة، ومن المتوقع أن يتم تشغيل المشروع تجريبيا خلال ٢٤ شهر والمشروع سوف يتم تنفيذه على مرحلتين.

 

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استهلاك الغاز الطبيعي الشبكة القومية للكهرباء شمال محافظة قنا قنا قرية هو محافظة قنا محطة الطاقة الشمسية

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