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محافظات

إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك الدولة والزراعية بقنا

فيتو
فيتو

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، بتوجيهات المهندس ياسر حمادي رئيس المركز، وبرئاسة أحمد سلمي نائب رئيس المركز وأحمد البتيتي رئيس قرية البحري قمولا  وتواصل جهودهما المكثفة لمواجهة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.

أراضي أملاك الدولة والأراضي بقنا

وشدد الدكتور  خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرارا لأعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.


وتم تنفيذ حملة إزالة موسعة اليوم بناحية البحري قامولا وأسفرت الحملة عن إزالة عدد ١٤ حاله ما بين حالات تعدي على أملاك الدولة وتعدي على أراض زراعية، تعدي على أملاك دولة بمساحة ١٤٧٠٣ متر وزراعة ٣٥٠ متر وا ٢ حاله متغيرات شملت التعديات مباني مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت بدون ترخيص.


وأكد على أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء الوحدات القروية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعدين.


كما تهيب الوحدة المحلية بالمواطنين الالتزام بالقوانين وعدم الشروع في أي أعمال بناء دون ترخيص أو التعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، حرصًا على عدم التعرض للمساءلة.

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