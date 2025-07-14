ياسمين عبد العزيز تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم "زوجة رجل مش مهم "

تستأنف الفنانة ياسمين عبد العزيز أول أغسطس القادم تصوير فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم” بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد بدأت تصوير مشاهد فيلمها الجديد “زوجة رجل مش مهم” مع أكرم حسني قبل عيد الأضحى الماضي.

فيلم ياسمين عبد العزيز وأكرم حسني

وأكدت ياسمين عبد العزيز، أنها تواصل تصوير الفيلم عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحي، موضحة ؛" أنها صورت يومين من العمل".

أبطال فيلم مش زوجة رجل مهم

ويشارك في بطولة فيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني، من إخراج معتز التوني وتأليف شريف الليثي.

خالد جلال يشيد بالفنانة ياسمين عبد العزيز

وقال المخرج خالد جلال: إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وعمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها".

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