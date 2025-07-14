العمالقة يجتمعون، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات القرآن المجود يوم الأثنين



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الفتح / الحجرات 30ق

19:17( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورتى محمد / الفتح 41ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة آل عمران 41ق

024:15(بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبدالعزيز حصان وما تيسر من سورة الشورى 44ق

03:02 (قبل الفجر) للشيخ / على حجاج السويسى وما تيسر من سورة فاطر 30ق



و تلاوات المصحف المرتل ليوم الاثنين:

الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٨:٥٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي الأنفال - التوبة ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١٠:٤٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة التوبة ومدة التلاوة / ٢٩ ق

الساعة / ١١:١٧ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي التوبة - يونس ومدة التلاوة / ٢٩ ق

ماتيسر من سورتي يونس - هود ومدة التلاوة / ٢٩ ق الساعة / ١٣:٤٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري

الساعة / ١٥:١٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة هود ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي هود - يوسف ومدة التلاوة / ٣٠ ق

الساعة / ٠٢:٢٦ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي يوسف - الرعد ومدة التلاوة / ۳۱ ق

الساعة / ٠٥:٢٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتى الرعد - إبراهيم ومدة التلاوة / ۲۷ ق



فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية: الدوري في الساعة ٢٠:٣٤- والتلاوة من / سورة هود من آية ٣٦ إلى آية ۱۰٤ تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٣١.٣٠



فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٣والتلاوة من سورة النحل من آية ٤٨ إلى آية ۱۱۰ من سورة النحل تسبقها تقدمة للشيخ محمود برانق / ومدة التلاوة ٢٧ ق



أما الختمة المرتلة



فتذاع في الساعة ٠١:٥٣ تلاوة للقارئ / أحمد نعينع / من الآية ۱۱۱ من سورة النحل حتى الآية ٦٩من سورة الإسراء / ۳۰:۱۰ ق.



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