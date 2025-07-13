الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي يصل القاهرة عقب المشاركة في اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي بغينيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلامة الله إلى أرض الوطن، عقب مشاركة الرئيس في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، والتي عقدت بمدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

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