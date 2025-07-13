الاتفاق السعودي يتعاقد مع موهوب أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

أعلن نادي أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي رسميًا، مساء اليوم الأحد، موافقته على انتقال لاعبه الشاب موهاو نكوتا إلى صفوف الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيان أورلاندو بيراتس بانتقال جناحه إلى الاتفاق السعودي

وأوضح النادي في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، أنه توصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الاتفاق بشأن بيع عقد اللاعب، مشيرًا إلى أن استكمال الصفقة يتوقف على موافقة اللاعب على الشروط الشخصية، واجتيازه الفحص الطبي المقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة.

ويأتي رحيل نكوتا البالغ 20 عاما، بعد موسم أول مميز مع الفريق الأول مع أورلاندو بيراتس، حيث شارك في 39 مباراة رسمية، وساهم بـ12 هدفًا بين تسجيل وصناعة.

وقد تم تصعيد نكوتا إلى الفريق الأول في بداية موسم 2024-2025 بعد تألقه اللافت مع فريق النادي في دوري "دي إس تي في ديسكي تشالنج"، وسرعان ما أثبت نفسه على الساحة.

نكوتا سيقيد لاعب ناشئ

ومن المنتظر أن يُقيد الاتفاق اللاعب الجديد في فئة "المواليد"، في خطوة تهدف للاستفادة من جودة اللاعب مع الحفاظ على توازن قائمة المحترفين الأجانب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.