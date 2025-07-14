الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تكتسي بالأخضر في مستهل تعاملات الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

 ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بمستهل تعاملات اليوم الإثنين. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.11%  عند مستوى 33421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98%  عند مستوى 41541 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.17%  عند مستوى 15025 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4%  عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.7%  عند مستوى 13749 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43%  عند مستوى 3562 نقطة.

البورصة المصرية جديدة،فيتو 
البورصة المصرية، فيتو 

تعاملات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 33053 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 41141 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 14852 نقطة.
 
كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10105 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13653 نقطة، وانخفض  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3447 نقطة.

 

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.365 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 33324 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 41469 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 14968 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 10131 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 13703 نقاط، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3492 نقطة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة أول جلسات الأسبوع ايجي اكس 100 متساوي الاوزان إيجي إكس 100 ايجي اكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 30 محدد الأوزان ب

مواد متعلقة

البورصة تخسر 8 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم الاثنين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

60 دقيقة بورصة، ارتفاع جماعي لمؤشرات EGX بتداولات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.. ارتفاع معظم مؤشرات البورصة واستقرار رأس المال السوقي.. وانخفاض أسعار الخضراوات والأسماك بسوق العبور

أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار الدواجن والسمن البلدي، البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم، MG الصينية تنشئ مصنعا لتجميع سيارتها في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر الدولار عقب تصريحات رئيس الوزراء.. المالية تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة.. حقيقة انخفاض أسعار الهواتف الدولية في مصر 20%

البورصة تربح 13 مليار جنيه بختام تداولات نوفمبر 2024

تأثير تثبيت سعر الفائدة على الذهب والبورصة.. صعود جديد لأسعار المعدن الأصفر في الصاغة.. البورصة تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع

الأكثر قراءة

بصورة ميلانيا أمام الأهرام، نجل ترامب يوجه رسالة غامضة للعالم والنشطاء: ماذا سيحدث؟

التنظيم والإدارة يطلق موقعا إلكترونيا لاستعلام الموظفين عن الأحقية في الترقية

الأهلي يحقق مع وسام أبو علي اليوم بسبب إنستجرام

رابط الاستعلام عن ترقيات الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 2025

مع بدء العد التنازلي لانتخاباته.. كم عدد أعضاء مجلس الشيوخ؟

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص

خسارة باريس سان جيرمان نهائي مونديال الأندية تشعل صراع الكرة الذهبية

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

طن اليوريا العادي يرتفع 4730 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

ارتفاع 5 أصناف، سعر الفاكهة اليوم الإثنين في سوق العبور

ضوابط إعداد المقررات الدراسية لنظام البكالوريا

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء في المنام وعلاقته بالسرور وزوال الهموم

ما حكم لعبة البلياردو؟ تعرف على رد الإفتاء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 14 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية