الأرصاد الجوية: موجة حارة وأمطار رعدية الأربعاء و40 درجة محسوسة في القاهرة

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية بدأت تُحدث ظواهر جوية غير مألوفة في مصر، من بينها تزامن الحرارة المرتفعة مع أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

الأربعاء: حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل 37 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى وتصل المحسوسة إلى 40 درجة بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الجوية.

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال جنوبًا

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، مع نشاط للرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

تحذيرات مهمة للمواطنين

وناشدت المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمتابعة النشرات الجوية يوميًا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

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