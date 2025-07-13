الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية: موجة حارة وأمطار رعدية الأربعاء و40 درجة محسوسة في القاهرة

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
ads

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التغيرات المناخية بدأت تُحدث ظواهر جوية غير مألوفة في مصر، من بينها تزامن الحرارة المرتفعة مع أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

 

الأربعاء: حرارة مرتفعة ورطوبة خانقة

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء المقبل ارتفاعًا إضافيًا في درجات الحرارة، حيث تسجل 37 درجة مئوية في الظل على القاهرة الكبرى وتصل المحسوسة إلى 40 درجة بسبب الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة الجوية.

 

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال جنوبًا

وأضافت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار رعدية على مناطق من أقصى جنوب البلاد، مع نشاط للرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدني الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

 

 تحذيرات مهمة للمواطنين

وناشدت المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بمتابعة النشرات الجوية يوميًا، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، شرب كميات كافية من المياه، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية موجة حارة ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة درجة الحرارة المحسوسة أمطار رعدية

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الإثنين 14-7-2025 في محافظة الفيوم

حالة الطقس اليوم، حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء

حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الأحد 13- 7 - 2025

الأكثر قراءة

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

والدة الأول على الدبلومات الفنية: اكتشفت موهبة أشرف في مجال الإلكترونيات مبكرا (فيديو وصور)

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

السيسي: السلم أساس التنمية.. والتكامل طريقنا نحو مستقبل أفضل لأفريقيا

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

أول رد من الزمالك على شكوى قناة النهار ضد حسين لبيب

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد 13-7-2025

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بأموال وفيرة ستأتي

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

المزيد
الجريدة الرسمية