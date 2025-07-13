إخماد حريق اندلع في قاعة أفراح بالإسكندرية دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، منذ قليل، على حريق نشب داخل إحدى القاعات الخاصة بمنطقة الرأس السوداء، شرقي المدينة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارا بورود بلاغ من غرفة عمليات الحماية المدنية بتصاعد أدخنة كثيفة واندلاع حريق داخل قاعة مُخصصة للأفراح، تقع في نطاق حى المنتزه ثان، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق فور وصولها، قبل امتداده إلى المباني والمنشآت المجاورة، كما قامت بعمليات التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق اندلع في بعض المفروشات داخل القاعة، ورجحت مصادر أمنية أن يكون السبب ماس كهربائي، فيما لم تسفر الواقعة عن أي إصابات أو وفيات.

من جهتها، بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحريق وتحديد أسبابه بدقة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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