جارناتشو يوجه صدمة كبيرة إلى كريستيانو رونالدو

تسبب الدولي الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي المقرب من الأسطورة كريستيانو رونالدو، بصدمة كبيرة للنجم البرتغالي قائد النصر السعودي.

جارناتشو يرفض عرض النصر السعودي

وحسم جارناتشو قراره بشأن الاهتمام الكبير من نادي النصر لضمه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف الصحفي الشهير أكرم كونور، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن جارناتشو رفض عرض النصر للانتقال إلى الدوري السعودي الموسم المقبل، مما يعني استحالة لمّ شمله مع رونالدو.

أندية أوروبية مهتمة بضم جارناتشو

وكان اسم جارناتشو قد ارتبط بقوة بالنصر خلال الأيام الماضية، وسط تكهنات بانتقاله إلى صفوف "العالمي"، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن استعداد النادي لتقديم عرض خيالي يقارب 80 مليون جنيه إسترليني لإقناع مانشستر يونايتد بالتنازل عن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا.

وأكد كونور أن جارناتشو، الذي تبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، لن يلعب في السعودية، مشيرًا إلى اهتمام عدة أندية أوروبية به، مثل نابولي، تشيلسي، أستون فيلا، ريال سوسيداد، ولايبزيغ، رغم عدم تقديم أي منها عروضًا رسمية حتى الآن.

أرقام جارناتشو مع مانشستر يونايتد

يُذكر أن جارناتشو، الذي يعد رونالدو مثله الأعلى، انضم إلى مانشستر يونايتد عام 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وخاض منذ ذلك الحين 144 مباراة سجل خلالها 26 هدفًا، وصنع 22، مما جعله أحد أبرز الشباب الواعدين في العالم.

وتردد أن رونالدو تدخل بنفسه للتفاوض مع اللاعب، ما جعل رفضه يمثل صدمة للنجم البرتغالي.



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