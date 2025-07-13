الصحة عن وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي: لا دليل طبي يدعم المزاعم

نفى الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة 4 أشقاء، بسبب الالتهاب السحائي، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة، ولا يوجد ما يدعمها من دلائل طبية أو وبائية.

لا وفيات جماعية بنفس التوقيت

وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أنه من الناحية الطبية، من غير الممكن حدوث وفيات متزامنة لعدد من أفراد الأسرة بنفس المرض المعدي وفي نفس التوقيت، حتى في حالات التفشي الأسرى.

مشيرًا إلى أن الجهاز المناعي لكل شخص يتفاعل بشكل مختلف مع العدوى، مما يجعل مثل هذا السيناريو غير واقعي وغير مدعوم علميًا.

السيطرة الكاملة على الالتهاب السحائي منذ عقود

وأكد المتحدث الرسمي باسم الصحة أن الوزارة نجحت في السيطرة على الالتهاب السحائي البكتيري منذ عام 1989، بفضل برامج التطعيم الموسعة ورصد الحالات والتدخل السريع، مضيفًا أن الوضع الوبائي في مصر آمن ولا يدعو للقلق.

الصحة تحذّر من تداول الشائعات

واختتم عبد الغفار بتوجيه تحذير للمواطنين ووسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات الصحية، خاصة تلك المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية.

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