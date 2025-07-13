ضبط مجزر فراخ غير مرخص في سوهاج (صور )

أعلن الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج اليوم الأحد عن ضبط مجزر فراخ غير مرخص بدائرة قسم أول سوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجزر فراخ غير مرخص بدائرة قسم أول سوهاج بها عدد ٣٢١٠ كيلو فراخ وكبدة وقوانص وهياكل فراخ وأجنحة فراخ بإجمالي ٣ أطنان .

جاء ذلك أثناء تنفيذ حملة مفاجئة بدائرة قسم أول سوهاج، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وإدارة مباحث التموين بسوهاج بالتفتيش على المحلات التجارية بالمحافظة.

وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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