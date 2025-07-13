الحكومة تكشف عن خطة جديدة لزيادة إنتاج الغاز والبترول

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز الطبيعي، ما يعكس التزام الدولة بتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

دفع الشراكات نحو التوسع في الاستكشاف

وأشار متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، إلى أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة واضحة لزيادة الاستكشافات البترولية خلال المرحلة المقبلة، وقد أسهمت بالفعل في تحفيز الشركات الأجنبية على رفع معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز أمن الطاقة للبلاد.

زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول

ولفت إلي أنه من المنتظر أن تقوم شركات البترول الأجنبية بزيادة الاستثمارات لزيادة الاستكشافات وإنتاج حقول البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وكذا جهود سداد مديونيات الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.