بعد طرح 4 أغنيات من ألبومها الجديد، لطيفة تتصدر محركات البحث بمواقع التواصل

تصدر اسم المطربة “لطيفة”، محركات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن طرحت 4 أغنيات من ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم “قلبي ارتاح”، حيث حققت الأغنيات نسبة استماع كبيرة عبر منصة يوتيوب وبعض المنصات المختلفة

وطرحت النجمة لطيفة أول دفعة من أغاني ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" عبر كافة منصات الموسيقى وقناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.



ألبوم لطيفة الجديد

وتضم الدفعة الأولى 4 أغانٍ، تمهيدا لطرح باقي الأغاني والتي يصل عددها إلى 14 أغنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد ألبوم لطيفة "قلبي ارتاح" أول ألبوم بالوطن العربي مصنوع كاملا بـ تقنية "دولبي أتموس" وحصل على شهادة من "دولبي أتموس" العالمية، كأول ألبوم بالوطن العربي مصنوع بهذه التقنية التكنولوجية الحديثة.

وتضم الدفعة الأولى التي طرحتها لطيفة حتى الأن أغاني

- أغنية "قلبي ارتاح" كلمات حسام سعيد، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع محمد ياسر.

- أغنية "Sorry" كلمات مصطفى حدوته، وألحان أردني، وتوزيع كلوبكس.

- أغنية "هتقبلني" كلمات محمد شافعي، وألحان وتوزيع إسلام رفعت.

- أغنية "معرفكش" كلمات مصطفى حدوته، وألحان وليد العطار، وتوزيع كلوبكس.

ولاقت الأغاني ردود فعل إيجابية لجمهور لطيفه، وتداولوا الأغاني عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" وسط إشادات كبيرة منذ اللحظة الأولى لطرح الأغاني.

وكانت لطيفة تصدرت تريند موقع X "تويتر سابقا" خلال الأيام الماضية، وبالتزامن مع طرح تيزر الأغاني الأولى من الألبوم.

الجدير بالذكر إن لطيفة ستسافر إلى تونس عقب طرح الألبوم، للغناء على مسرح قرطاج يوم 25 يوليو في عيد الجمهورية التونسية، وسط حضور جماهيري كثيف.

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