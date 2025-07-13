الأحد 13 يوليو 2025
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أخبار مصر

السيسي يبحث حفظ السلم والأمن بأفريقيا مع قادة موريتانيا والجابون وليبيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على هامش مشاركته في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، بكل من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرئيس الجابوني "بريس أوليجي نجيما"، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، "محمد إيسوفو"، رئيس النيجر السابق ورائد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وقد تناولت المقابلات سبل تعزيز التكامل القاري ودفع جهود التنمية وحفظ السلم والأمن بأفريقيا.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

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