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رياضة

لماذا يلعب ليفربول ودية بريستون نورث بقميص الموسم الماضي؟

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة فريق بريستون نورث إند، وديا، في المباراة التي تجمع بينهما، اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

ليفربول يلعب ودية بريستون نورث بقميص الموسم الماضي 

وفي الوقت الذي تكشف فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عن أطقمها الجديدة للموسم المقبل، يظهر ليفربول اليوم الأحد بالقميص الأحمر من شركة "نايكي" الذي توجوا به باللقب في الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، يعود ذلك إلى أن عقد النادي الجديد مع شركة "أديداس" لن يدخل حيز التنفيذ قبل الأول من أغسطس، ما يعني أن الفريق سيواصل ارتداء علامة "نايكي" في المباريات والتدريبات التزامًا بالعقد القائم.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نظيره بريستون نورث إند، وديا، مساء اليوم على ملعب الأخير، في إطار التحضير للموسم الجديد.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد النجم الدولي محمد صلاح أساسيًا منذ البداية لمواجهة بريستون نورث إند.

تشكيل ليفربول أمام بريستون نورث 

حراسة المرمى: جيورجي ماماردشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، جو جوميز، كوستاس تسيميكاس.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، جيمس ماكونيل، لوكا ستيفينسون، نيوني.

خط الهجوم: محمد صلاح، ريان جرافينبيرخ، فيدريكو كييزا.

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ليفربول محمد صلاح صلاح بريستون

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