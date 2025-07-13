كيف يواجه القانون تصاعد ظاهرة التدخين السلبي في المجتمع المصري؟

تتنامي بشدة ظاهرة التدخين السلبي، في المواصلات العامة والأماكن الضيقة غير المصرح فيها بالتدخين، أصبحت تعج بالمخالفات، مما يزيد من احتمالات تضرر الآخرين بهذه الآفة، والسؤال ماذا يقول القانون ؟

عقوبة التدخين في الأماكن المغلقة

في محاولة لاستعادة حق الناس في "هواء نظيف"، جاء القانون ليضع حدًا لهذا السلوك الذي لم يعد يُعتبر مسألة شخصية. ووفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2007، يمنع التدخين داخل الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة، مثل:

المستشفيات

المدارس

وسائل النقل

الهيئات والمؤسسات الحكومية

أو لغرامات لا تتساهل: تبدأ من 50 إلى 100 جنيه للمدخن المخالف، وترتفع إلى 10 آلاف جنيه لأصحاب المنشآت التي تسمح بالتدخين رغم الحظر.

وهذه التشريعات لا تهدف فقط إلى العقوبة، بل ترسم ملامح جديدة لمجتمع أكثر وعيًا. فالقضية تتجاوز حرية المدخّن، إلى حق الطفل والمسن والمريض في استنشاق حياة لا سموم، وبينما يبدو البعض متساهلًا مع السيجارة الأولى، هناك من يموت بسببها دون أن يحملها بين أصابعه فلا يحتاج الموت دومًا إلى سكين أو مرض خبيث، أحيانًا يكفي نفس واحد من هواء ملوّث بدخان سجائر، وفي زحام الأماكن العامة، لا يرى هذا التهديد بالعين المجردة، لكنه يخترق الرئة دون استئذان، لا يفرّق بين مدخن ومارٍّ بالصدفة، وتلك هي خطورة التدخين في الفضاءات المشتركة: ضرر لا يستأذن أحدًا.

التدخين تهديد جماعي

السيجارة التي يشعلها فرد في مكان عام، لا تضر رئتيه فقط، بل تقتحم صدور الآخرين دون إذن، ومنظمة الصحة العالمية تصف التدخين بأنه "وباء يمكن تفاديه"، لكن الواقع يشير إلى ملايين الضحايا، كثير منهم لم يكونوا مدخنين أصلًا. هذه هي خطورة "التدخين السلبي" الذي يحوّل الهواء المشترك إلى أداة قتل بطيء.

ورغم حظر التدخين في المستشفيات والمدارس والمواصلات العامة، تبقى المخالفة مستمرة في بعض الأماكن بسبب غياب الرقابة أو ضعف الوعي. فالغرامات وحدها لا تصنع مجتمعًا صحيًا، إنما يبدأ التغيير حين يفهم الناس أن السيجارة في مكان عام ليست حرية، بل تعدٍ على حق الآخرين في الحياة.

موقف منظمة الصحة العالمية من التدخين

منظمة الصحة العالمية لا تتحدث بلغة التحذير فقط، بل بلغة الأرقام. ملايين الوفيات سنويًا سببها المباشر أو غير المباشر هو التدخين والأخطر أن غير المدخنين يدفعون الثمن أيضًا، عبر ما يسمى بـ"التدخين السلبي"، حيث يتحوّل جسدهم إلى ساحة معركة دون أن يُشعلوا سيجارة واحدة.

ورغم وضوح القوانين، فإن تطبيقها هو المعركة الأصعب بسبب:

رقابة ضعيفة

غياب التوعية

تجاهل العقوبات

كلها تجعل من السيجارة "تجاوزًا اجتماعيًا مقبولًا" بدلًا من أن تُعامل كجريمة صحية، لكنّ القوانين لا تنجح بمفردها. ما لم يتحرّك المجتمع كله، من صاحب المكان إلى المواطن العادي، سنبقى نستقبل المزيد من الأمراض بصدرٍ مفتوح.

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