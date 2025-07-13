مسؤول إسرائيلي يعترف بقوة ضربات المقاومة: حرب العصابات بغزة مروعة

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول بجيش الاحتلال الإسرائيلي قوله: “إن الجيش ينتظر قرار المستوى السياسي بشأن العمليات في قطاع غزة، لأن خطة عربات جدعون أشرفت على نهايتها”.

من جانبها، نقلت القناة الـ12 أن رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بقوة ضربات المقاومة في غزة وقال: "إن حرب العصابات بغزة مروعة وتقلل كثيرا من مكاسب الجيش".

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله: “إن جيش الاحتلال يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط قتال مختلفة تتبعها حركة حماس”.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وقال المصدر: “إن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب”.

وأشارت الصحيفة إلى تقديرات أمنية بأن محاولات الخطف ستزداد، ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل زيادة وتيرة العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

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