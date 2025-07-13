تنفيذ 5 حالات إزالة فورية للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

نفذت الوحدة المحلية لقرية دندرة تحت إشراف حسيبة سراج الدين، التابعة لمركز ومدينة قنا، اليوم، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لمخالفات بناء، تنوعت ما بين ردم قواعد خرسانية، وفك أعمدة، وإزالة أسوار من الطوب الأبيض، وجاءت كالتالي:الحالة الأولى: ردم قواعد خرسانية على مساحة 135 مترًا تقريبًا، باسم المواطن “أ.ن”، على أرض أملاك خاصة (زراعية) بنجع عوال – دندرة،الحالة الثانية: إيقاف أعمال إنشاء قواعد خرسانية على مساحة 90 مترًا تقريبًا، باسم “أ.ط”، بمنطقة الجبيل على أرض أملاك دولة خاصة،الحالة الثالثة: إزالة فورية لسور بالطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 135 مترًا تقريبًا، باسم “ع.ط”، على أرض زراعية (أملاك خاصة) بدندرة،الحالة الرابعة: فك أعمدة بالدور الثالث العلوي، على مساحة 100 متر تقريبًا، باسم “ع.ع”، بمنطقة الجبيل – مبارك، على أرض أملاك دولة خاصة،الحالة الخامسة: إزالة سور بالطوب الأبيض والأسمنت على مساحة تُقدّر بأربع أسهم، باسم “م.م”، على أرض أملاك خاصة (زراعية) بدندرة

وأكد أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الحملات مستمرة بشكل يومي لمواجهة أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بدندرة تعمل وفق خطة مُحكمة لرصد المخالفات والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والزراعة، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

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