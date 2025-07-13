بعد إثارته أزمة بين الزمالك وبتروجت، أرقام حامد حمدان في الموسم الماضي

أثار الفلسطيني حامد حمدان لاعب نادي بتروجت، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد رفض النادي البترولي بيعه إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم أن حامد حمدان أعلن لمسئولي نادي بتروجت رغبته في ارتداء قميص الزمالك، إلا أن النادي البترولي أكد في بيان رسمي رفضه بيع اللاعب الفلسطيني لصفوف نادي الزمالك نظرا للحاجة الفنية للاعب، مشيرة إلى أن المفاوضات مع الزمالك كانت شفهية فقط، ولم تصل إلى مراحل متقدمة من حيث القيمة المالية أو التفاصيل التعاقدية.

ورغم الضجة التي أثيرت حول صفقة حامد حمدان الذي يبلغ من العمر 25 عامًا، ويلعب في مركزي الوسط الدفاعي والهجومي والهجومي، ويبلغ طوله 178 سم، إلا أن أرقام اللاعب مع نادي بتروجت في الموسم الماضي كانت بمثابة مفاجأة.

خاض حامد حمدان مع بتروجيت 24 مباراة في الموسم الماضي، اكتفى خلالها بتسجيل هدفين وصنع هدفًا آخر، ليساهم في 3 أهداف فقط خلال 24 مباراة.

وعلى المستوى الدولي، شارك اللاعب مع منتخب فلسطين في ثلاث مباريات ضمن تصفيات كأس العالم، وقدم أداءً جيدًا.

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

فيما كشف مصدر بنادي الزمالك، أن هناك نية لدى مسئولي القلعة البيضاء بعدم التعامل مجددًا مع نادي بتروجت في حالة الإصرار على عدم بيع حامد حمدان لاعب الفريق البترولي لنادي الزمالك.

وقال المصدر: بتروجت أصدر بيانا بالتمسك بـ حامد حمدان وعدم بيعه ولكن سيكون محاولات أخرى، ولكن في حالة تمسكهم بقرارهم سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لدراسة منع التعامل مع بتروجت، خاصة أن هذا النادي سبق ووافق على انتقال لاعبه أحمد رضا للأهلي ورشاد متولي لنادي مودرن سبورت.

فحص طبي للاعبي الزمالك

على جانب آخر، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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