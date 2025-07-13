أزمات الزمالك بلا نهاية.. هل تكون عودة ممدوح عباس هي المخرج من النفق المظلم؟

في وقت كانت جماهير الزمالك تأمل في بداية جديدة تعيد النادي العريق إلى مكانته الطبيعية، يجد مجلس الإدارة الحالي نفسه في مواجهة عاصفة من الأزمات، أثارت القلق والجدل داخل أروقة القلعة البيضاء وخارجه بين أزمات مالية خانقة، وتأخر الإعلان عن الصفقات المنتظرة للموسم الجديد وأنباء عن بيع جزء من فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، تتراكم الضغوط على الإدارة وسط تساؤلات مشروعة من الجماهير وأبناء النادي.

أزمات الموظفين

أولى الأزمات التي تطارد المجلس الحالي تتمثل في عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي، ما دفع الكثير منهم إلى التعبير عن استيائهم علنًا، وسط مطالب واضحة بضرورة احترام حقوقهم.

هذه الأزمة كشفت عن عمق المأزق المالي الذي يعاني منه الزمالك، والذي تفاقم مع ارتفاع الديون وتراجع الموارد، خاصة بعد فشل عدة صفقات استثمارية كانت الإدارة تعول عليها.

وفي خضم هذه الظروف، طفت على السطح أنباء عن نية بيع جزء من فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ما أثار غضب وسخط جماهير الزمالك، التي تعتبر هذا الفرع أحد أهم إنجازات النادي في السنوات الماضية.

ورغم نفي البعض لتلك الأنباء، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف الموقف الرسمي من المجلس، الذي لم يخرج ببيان واضح لطمأنة الأعضاء والجماهير.

أزمات الكرة

أما على صعيد فريق الكرة، فلم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن أي صفقات جديدة واقتراب موعد فترة الإعداد، خاصة في ظل تقارير تؤكد رحيل عدد من اللاعبين المهمين أمثال مصطفى شلبي.

وسط هذا المشهد المضطرب، برز اسم ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، كمنقذ محتمل، حيث تدخل في الأيام الأخيرة لحل عدد من الأزمات المالية وساهم في تسوية بعض الالتزامات العاجلة.

ورغم أن عودة عباس للمشهد قد تكون منقذة في الوقت الراهن، فإنها أيضًا تفتح باب التساؤلات حول مدى قدرة المجلس الحالي على إدارة الأزمات دون الاعتماد على رموز سابقة.

في النهاية، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل يستطيع مجلس الزمالك الحالي تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، أم أن النادي في طريقه إلى مرحلة جديدة من التغييرات الجذرية؟ الجواب مرهون بالأيام القادمة، وبما ستسفر عنه التحركات الإدارية والمالية المرتقبة.

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