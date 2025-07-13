الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمات الزمالك بلا نهاية.. هل تكون عودة ممدوح عباس هي المخرج من النفق المظلم؟

نادي الزمالك، فيتو
نادي الزمالك، فيتو

في وقت كانت جماهير الزمالك تأمل في بداية جديدة تعيد النادي العريق إلى مكانته الطبيعية، يجد مجلس الإدارة الحالي نفسه في مواجهة عاصفة من الأزمات، أثارت القلق والجدل داخل أروقة القلعة البيضاء وخارجه بين أزمات مالية خانقة، وتأخر الإعلان عن الصفقات المنتظرة للموسم الجديد وأنباء عن بيع جزء من فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر، تتراكم الضغوط على الإدارة وسط تساؤلات مشروعة من الجماهير وأبناء النادي.

أزمات الموظفين

أولى الأزمات التي تطارد المجلس الحالي تتمثل في عدم صرف رواتب الموظفين والعاملين بالنادي، ما دفع الكثير منهم إلى التعبير عن استيائهم علنًا، وسط مطالب واضحة بضرورة احترام حقوقهم.

هذه الأزمة كشفت عن عمق المأزق المالي الذي يعاني منه الزمالك، والذي تفاقم مع ارتفاع الديون وتراجع الموارد، خاصة بعد فشل عدة صفقات استثمارية كانت الإدارة تعول عليها.

وفي خضم هذه الظروف، طفت على السطح أنباء عن نية بيع جزء من فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ما أثار غضب وسخط جماهير الزمالك، التي تعتبر هذا الفرع أحد أهم إنجازات النادي في السنوات الماضية.

ورغم نفي البعض لتلك الأنباء، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف الموقف الرسمي من المجلس، الذي لم يخرج ببيان واضح لطمأنة الأعضاء والجماهير.

أزمات الكرة 

أما على صعيد فريق الكرة، فلم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن أي صفقات جديدة واقتراب موعد فترة الإعداد، خاصة في ظل تقارير تؤكد رحيل عدد من اللاعبين المهمين أمثال مصطفى شلبي.

وسط هذا المشهد المضطرب، برز اسم ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، كمنقذ محتمل، حيث تدخل في الأيام الأخيرة لحل عدد من الأزمات المالية وساهم في تسوية بعض الالتزامات العاجلة.

ورغم أن عودة عباس للمشهد قد تكون منقذة في الوقت الراهن، فإنها أيضًا تفتح باب التساؤلات حول مدى قدرة المجلس الحالي على إدارة الأزمات دون الاعتماد على رموز سابقة.

في النهاية، يبقى السؤال الأكبر مطروحًا: هل يستطيع مجلس الزمالك الحالي تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، أم أن النادي في طريقه إلى مرحلة جديدة من التغييرات الجذرية؟ الجواب مرهون بالأيام القادمة، وبما ستسفر عنه التحركات الإدارية والمالية المرتقبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أزمات الموظفين إدارة الزمالك ارتفاع الديون جماهير الزمالك مجلس الزمالك مجلس إدارة الزمالك مصطفي شلبي

مواد متعلقة

بعد إعلانه اعتزال كرة القدم.. أرقام شيكابالا مع الزمالك (إنفوجراف)

أبو جبل يشعل أزمة جديدة بين ميدو ومجلس الزمالك

أزمة داخل الزمالك بسبب لجنة التخطيط

التفاصيل الكاملة لأزمة "سفرية ألمانيا" بين الزمالك وأحمد حمدي

بث مباشر، مشاهدة مباراة العراق وكوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم - آسيا 2025

تعثر صفقة انضمام السويسري ديريك كوتيسا للزمالك لهذا السبب

انقسام داخل الزمالك حول مصير بيسيرو و3 مدربين على رادار الإدارة

مفاجأة، محمد صلاح يعرض نفسه على برشلونة

الأكثر قراءة

عاجل| اعرف نتيجتك دلوقتي، برقم الجلوس كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الدقهلية

نتيجة الدبلومات الفنية، مؤشرات كليات ومعاهد نظام 3 سنوات

الإعدام لإخواني اشترك مع آخرين في قتل اللواء نبيل فراج

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

زغلول صيام يكتب: عندما يعسكر الأهلي والمصري في تونس وبيراميدز في تركيا تأكد أن «خيبتنا» ثقيلة!

بموت ألحقوني، استغاثة الشاب الباكي تثير حزن المصريين، والنشطاء: مبتلى بمرض سيدنا أيوب

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث نبوي عن شهر صفر، تعرف عليه

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بتحذير من خسارة محتملة

صفر شهر الخير لهذه الأسباب، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية