الأحد 13 يوليو 2025
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خارج الحدود

يسرائيل هيوم: حماس تستخدم أنماط قتال مختلفة وجيش الاحتلال يواجه صعوبات كبيرة

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله: إن جيش الاحتلال يواجه صعوبات كبيرة وتحديات أمام أنماط قتال مختلفة تتبعها حركة حماس.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 

وقال المصدر: إن حماس انتقلت إلى أسلوب عمل يعتمد على التضحيات مع قدر أكبر من الجرأة والاحتكاك القريب.

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وأشارت الصحيفة إلى تقديرات أمنية بأن محاولات الخطف ستزداد، ومن المرجح أن تحاول حماس تحديد نقاط ضعف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي ذلك في ظل زيادة وتيرة العمليات العسكرية التي تنفذها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وخلال أيام قليلة قتل عشرات الجنود الإسرائيليين في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في مناطق متفرقة من قطاع غزة. 

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