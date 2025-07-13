الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

صاصا وعنبة يتصدران تريند اليوتيوب بـ اسند ضهرك

عصام صاصا وعنبة
عصام صاصا وعنبة

تصدر ثنائي المهرجانات، عنبة وعصام صاصا، تريند اليوتيوب في الساعات الماضية، بأغنية جديدة تحمل عنوان “أسند ضهرك”، والتى وصلت لـ نصف مليون مشاهدة في يومين.

 

في هذا السياق، احتل الثنائي الترتيب الثاني على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وذلك عقب طرح الأغنية بساعات قليلة.

 

أغنية "اسند ضهرك واقعد" من كلمات castelo، ألحان عنبة، مكس وماستر ميلو.

وجاءت كلمات أغنية "اسند ضهرك واقعد" على النحو الآتي: اسند ضهرك واقعد، تتفرج على عمك، بس قبل أما هتقعد، أنا جاي أحرق دمك، أنا حافظك وقاريك، ما تحورش عليا، يا ابني أنا مربيك، خد، بصلي في عينيا

ابلع خد دي، لو جاي منك فأنا هرازيك، أنا الكاريزما أنا الكبير، جامد وشيك بطل تغير، غل زيادة مني، وده باسطني، أكتر شيء عاجبني، إن أنا عاجبني، عينك باصة ليا وبتراقبني"

 

 

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