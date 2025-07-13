نهضة مصر تصدر الجزء 7 من موسوعة "الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم"

أصدرت دار نهضة مصر للنشر مؤخرًا الجزء السابع من "موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم"، وهي سلسلة تسعى للإجابة عن تساؤلات المتدبرين والقارئين للقرآن الكريم حول دلالات الألفاظ والتراكيب.

موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم

وتتناول موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم أسئلة مفتاحية تتعلق بأسباب اختيار كلمات أو جمل معينة في آيات القرآن، بالإضافة إلى الفروق الدقيقة بين الكلمات المترادفة. كما تبحث في المسوغات الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والبلاغية لاستخدام ألفاظ محددة، وأسباب الجمع أو الإفراد، والتقديم أو التأخير، والحذف أو الذكر في السياقات القرآنية؛ حيث تقدم إجاباتها في صيغة سؤال وجواب، مما يثير ذهن القارئ، ويقدم المعلومة بأسلوب منهجي وميسر.

كما تولي الموسوعة اهتمامًا خاصًّا للبعد البلاغي؛ حيث تقدم عرضًا وافرًا للملامح البلاغية في السياق القرآني، مما يعكس عظمة القرآن الكريم وجلال آياته. الموسوعة أيضًا تعزز من القيمة المعرفية والعلمية للمكتبة العربية.

الجزء السابع من الموسوعة

وقد خضعت الموسوعة لتدقيق علمي مكثف من قبل علماء الأزهر الشريف وغيرهم من المتخصصين في اللغة والبلاغة والآداب، لضمان صحة المعلومات والمحاجج الواردة فيها.

شارك في تأليف أجزاء الموسوعة السبعة فريق من العلماء البارزين، منهم: الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور سامي هلال، عميد كلية القرآن الكريم الأسبق، والدكتور محمد محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، بالإضافة إلى فريق عمل من علماء الأزهر الشريف.

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