وزارة الثقافة تطلق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق البث التجريبي لموقعها الإلكتروني الجديد عبر الرابط، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم محتوى ثقافي عصري، وتوفير خدماتها وبرامجها بشكل ميسر وسهل الوصول، في إطار سعيها المستمر لتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور.

الموقع الإلكتروني لوزارة الثقافة

ويُعد الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة، منصة شاملة تُعرّف بقطاعات وهيئات الوزارة المختلفة ومواقعها، وتعرض أبرز الفعاليات والأجندة الثقافية والفنية، والتطبيقات الرقمية، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية وروابط تفاعلية للجمهور، فضلًا عن مواد أرشيفية وبيانات رسمية مُحدَّثة.

الموقع الإلكتروني نافذة لتحقيق العدالة الثقافية

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن إطلاق الموقع في نسخته التجريبية يُجسد التزام الوزارة بالتحول الرقمي وتقديم خدمات ثقافية على مستوى من الكفاءة والتحديث.

وأكد أن الموقع سيكون نافذة لتوثيق الأنشطة الثقافية، وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة الثقافية تحقيقًا للعدالة الثقافية، بما يعكس مكانة مصر الحضارية، ويتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن المرحلة التجريبية ستستمر خلال الفترة المقبلة لتلقي الملاحظات من المستخدمين، والعمل على تطوير الأداء، تمهيدًا للإطلاق الرسمي للنسخة الكاملة من الموقع.

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