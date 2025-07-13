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أخبار مصر

السيسي يصل مقر اجتماع القمة التنسيقي للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية. 

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد في الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي في غينيا الاستوائية. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس يشارك في الاجتماع التنسيقي، الذي تقتصر المشاركة فيه عادة على بعض القادة الأفارقة، وذلك في ضوء تولي مصر رئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا، ورئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي - النيباد، حيث سيستعرض الرئيس خلال القمة الجهود التي تقوم بها مصر لتطوير عمل الآليتين، بما يعزز من السلم والأمن وروابطهما مع أهداف التنمية والاستقرار في القارة الأفريقية. 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس خلال الزيارة بعدد من أشقائه من القادة الأفارقة، وذلك للتباحث بشأن التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الاستقرار القاري بما يحقق تطلعات الشعوب الأفريقية للرخاء والازدهار.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية النيباد افريقيا

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