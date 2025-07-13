"قطاع التأمين في "كونتكت" يعزّز جهوده نحو الاستدامة عبر شراكات إستراتيجية مع GIZ مصر

في خطوة جديدة تعكس التزام "كونتكت" بتبني معايير الاستدامة على مستوى قطاعاتها المختلفة، يواصل قطاع التأمين بالمجموعة، ممثلًا في كلا من شركة ثروة للتأمين، ذراع التأمينات العامة التابعة لمجموعة كونتكت المالية وشركة كونتكت للوساطة التأمينية، ذراع الوساطة التأمينية التابع للمجموعة، تعاونه مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، في إطار جهود مشتركة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مفاهيم الشمول والتنوع في سوق العمل المصري، وذلك من خلال مبادرتين نوعيتين تستهدفان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة في بيئة العمل.

وقد تم اختيار شركة "ثروة للتأمين" كإحدى ثلاث شركات تأمين عام فقط على مستوى الجمهورية للمشاركة في برنامج "InsurGrow Egypt 2025"، الذي تنفّذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين وعدد من الشركاء المحليين والدوليين، حيث يهدف هذا البرنامج، الممتد على مدار ستة أشهر، إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة تصميم وتقديم المنتجات التأمينية، من خلال تمكين شركات التأمين من تطوير حلول مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدته على إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأمين، ويعكس اختيار "ثروة للتأمين" ضمن هذا البرنامج الثقة في خبراتها والتزامها المتواصل بدورها المحوري في خدمة هذا القطاع الحيوي.

نقلة نوعية في تصميم وتقديم الحلول التأمينية



وفي هذا السياق، صرّح أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، قائلًا: "نفخر باختيارنا كشريك رئيسي في هذه المبادرة الطموحة، التي نراها فرصة حقيقية لإحداث نقلة نوعية في تصميم وتقديم الحلول التأمينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد القطاعات المحورية في الاقتصاد المصري. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة وقابلة للتطبيق على نطاق واسع، مستندين إلى فهمنا عميق للسوق واحتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشروعات، بما يسهم في تعزيز استقرار هذه المشروعات ونموها المستدام".

وفي السياق ذاته، تُجدد شركة كونتكت للوساطة التأمينية شراكتها مع GIZ مصر من خلال الانضمام إلى برنامج "Women on Track"، الذي يستهدف تعزيز بيئة العمل للمرأة داخل الشركات الخاصة، لا سيما في القطاعات ذات التمثيل المرتفع للرجال، ويتضمن البرنامج بناء قدرات الفرق الإدارية، وتطوير السياسات الداخلية، وتطبيق ممارسات مؤسسية تدعم المساواة بين الجنسين، وتعزز تمثيل المرأة في المناصب القيادية والوظائف الفنية، وستشارك كونتكت للوساطة التأمينية في سلسلة من الأنشطة التدريبية والاستشارية بالتعاون مع GIZ مصر، تشمل مراجعة السياسات الداخلية وتطبيق أدوات فعالة لتمكين المرأة مهنيًا داخل بيئة العمل، حيث تُرسخ هذه الشراكة مكانة كونتكت للوساطة التأمينية كواحدة من أوائل شركات الوساطة في السوق المصري التي تتبنى نهجًا شاملًا قائمًا على مفاهيم العدالة المؤسسية والتنمية المستدامة، وتسعى إلى تفعيل دور المرأة كعنصر فاعل في المجتمع.

بيئة عمل دامجة ومستدامة

وفي هذا الإطار، أكدت نهال بريك، العضو المنتدب لشركة كونتكت للوساطة التأمينية، على أهمية هذه الشراكة، قائلة: "تعكس هذه الشراكة رؤيتنا الواضحة نحو بناء بيئة عمل دامجة ومستدامة، تقوم على إدراك عميق لقيمة التنوع باعتباره ركيزة أساسية، ليس فقط لتحقيق المساواة، بل أيضًا لدفع النمو وتعزيز التنافسية في السوق المصري، وتترسخ هذه الرؤية من خلال تبنّي سياسات واضحة وممارسات مؤسسية تضمن للمرأة فرصًا عادلة للتطور والقيادة داخل كونتكت للوساطة التأمينية ونحن فخورون بالشراكة مع GIZ مصر في هذه المبادرة، التي نراها خطوة مهمة نحو ترسيخ معايير أكثر تقدمًا للمساواة المهنية داخل قطاع التأمين، وتُجسد في الوقت ذاته التزامنا بمعاير التنمية المستدامة".



والجدير بالذكر أن هذه المبادرات تندرج ضمن إطار مشروع "JPSME"، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) مصر، التابعة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين ظروف بيئة العمل، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والمؤسسات الدولية.



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