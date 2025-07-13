نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الجيزة الرابط الرسمي

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الجيزة

ويبحث طلاب محافظة الجيزة عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في محافظة الجيزة، والرابط الرسمي للحصول علي النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالبا وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل الى عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، 5 سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2025

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو للطلاب ننشر خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وهي كالتالي:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني.

- تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

- إدخال بيانات الطالب، بما في ذلك رقم الجلوس.

- - الضغط على "استعلام".

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