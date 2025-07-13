الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

مصرع مسن سقط من علو في قنا

الإسعاف
الإسعاف

لقي مسن مصرعه، إثر سقوطه من علو بنجع رمضان التابع لقرية العقب بمدينة قوص، جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تفاصيل الواقعة في قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف مفاده مصرع مسن يدعى “محمد. ب. ا”بعد سقوطه من علو، بنجع رمضان قرية العقب التابعة لمركز قوص بقنا، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تم نقل الجثة لمستشفى قوص المركزى تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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