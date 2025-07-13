تسريب فيلم "أحمد وأحمد" عبر شبكات التواصل الاجتماعي

عقب أيام قليلة من طرحه بدور العرض السينمائى بمصر ودول الخليج، وتحقيقه نسب إيرادات مرتفعة؛ جعلته يتصدر البوكس أوفيس بمصر طوال الأيام الماضية، تم تسريب فيلم الأكشن كوميدي “أحمد وأحمد” بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

أحمد وأحمد

تدور أحداث فيلم “أحمد وأحمد” فى إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، وهو أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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