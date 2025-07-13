الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل البحث عن مفقودين أسفل أنقاض عقار العطارين المنهار

واصلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية البحث عن مفقودين أسفل الأنقاض بالعقار المنهار بمنطقة العطارين وسط المدينة.

وقد تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أعمال الأجهزة التنفيذية المعنية بموقع انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع الخديوي، ناصية شارع صلاح الدين، بمنطقة العطارين بنطاق حي وسط.

وقد أسفر الحادث – وفقًا للبيانات الأولية – عن وفاة شخص وإصابة 6 مواطنين، وتم على الفور إخطار الجهات المعنية، كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية والإسعاف لرفع الأنقاض وإنقاذ المصابين.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، يرافقه قيادات مديرية أمن الإسكندرية، وقوات الحماية المدنية، ورئيس حي وسط، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة الموقف عن قرب، وتوجيه التعامل الفوري مع آثار الانهيار.

وأوضح رئيس حي وسط أن العقار يقع في 138 شارع الخديوي – ناصية شارع صلاح الدين، وتبلغ مساحته نحو ٣٠٠ متر، ويتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، بالإضافة إلى جزء من دور خامس. ويضم العقار ٦ وحدات سكنية، إلى جانب أنشطـة تجارية في الدور الأرضي.

كما أشار إلى أن العقار مشغول بالسكان، وصادر بشأنه قرار رقم 103 لسنة 1993، يقضي بهدم الدور الرابع والجزء الخاص بالدور الخامس، مع ترميم باقي العقار.

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار المتابعة الدقيقة لحين الانتهاء من رفع الأنقاض بالكامل، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتشكيل لجنة هندسية لبحث ومراجعة ملف العقار.

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