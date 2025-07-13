الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

أسماء ضحايا حادث تصادم 3 سيارات نقل ثقيل في قنا

نقل ثقيل
نقل ثقيل

حصلت "فيتو"على أسماء ضحايا اصطدام ٣ سيارات نقل ثقيل بالمنطقة الصناعية بمركز قفط جنوب محافظة قنا.
 

وجاءت الأسماء كالتالي:


محمد محمد علي متولي 33 سنة مصاب بكدمات بالجسم، ابراهيم عبدالعزيز سيد 17 سنة مصاب بكدمات بالجسم، راضي عبد الله محمود 53 سنة، متوفى.
 

وكانت الأجهزة الأمنية، بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارا بالحادث وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى الجثث والمصابين.

تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

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المنطقة الصناعية سيارات الإسعاف قنا محافظة قنا مركز قفط منطقة قفط الصناعية

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