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ثقافة وفنون

حفل توقيع ومناقشة كتاب "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة".. الأربعاء

غلاف الكتاب.فيتو
غلاف الكتاب.فيتو

يقيم المجلس الأعلى للثقافة حفل توقيع "ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة" من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، ضمن مبادرة ضمن مبادرة "تراثك ميراثك"، التي تنظمها وزارة الثقافة على مدار شهر يوليو 2025. 

ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة

 

وتقام حفل توقيع كتاب ابن تغري بردي وكتابه النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة في تمام الخامسة يوم الأربعاء الموافق 23 يوليو 2025؛ بمكتبة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الأمسية: د. أيمن فؤاد - أستاذ التاريخ الإسلامى وخبير المخطوطات.. ويشارك بها كل من
د. أسامة طلعت – أستاذ علم الآثار – كلية الآثار بجامعة القاهرة – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية
د. حاتم الطحاوي – أستاذ متفرغ بقسم التاريخ – كلية الآداب - جامعة الزقازيق
د. عمرو منير أستاذ التراث والتاريخ الوسيط، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية."
كما يشارك مؤلف الكتاب الدكتور محمد محمد مغاوري. 

 

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