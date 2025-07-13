خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد
تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات القرآن المجود يوم الأحد
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة فصلت 30ق
19:19 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سور فاطر / الحاقة / فاتحة الكتاب 45 ق
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الأنفال 45 ق
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سور الأحزاب/ النبأ / البلد 44 ق
02:57(قبل الفجر) للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورتى الليل / العاديات 30 ق
و تلاوات المصحف المرتل ليوم الأحد:
الساعة / ٠٦:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٨:٥٤ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٠:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة البقرة ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ١٠:٤٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ۱۱:۱۷ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة آل عمران ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١١:٥١ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء ومدة التلاوة / ۲۸ق
الساعة / ١٣:٤١ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ١٥:٠٨ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة النساء ومدة التلاوة / ٢٨ ق
الساعة / ١٧:٢٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي النساء والمائدة ومدة التلاوة / ٢٩ ق
الساعة / ١٨:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة المائدة ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة ٠١:٠٠ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٢:٢٥ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / ٣٠ ق
الساعة / ٠٤:٤٨ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأنعام ومدة التلاوة / ٢٧ ق
الساعة / ٠٥٠٢١ / تلاوة للقارئ / محمود خليل الحصري / ما تيسر من سورة الأعراف ومدة التلاوة / ٣٠
فقرة المصحف المرتل للشيخ محمود خليل الحصري برواية الدوري في الساعة ٢٠:١٨
والتلاوة من / من آية ٧٧ سورة يونس إلى آية ٣٥ سورة هود تسبقها تقدمة للشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله / ومدة التلاوة ٣٤
فقرة المصحف المرتل للشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية ورش في الساعة ٢١:٣٥
والتلاوة من سورة الحجر من آية ۸۰ إلى آية ٤٧ من سورة النحل تسبقها تقدمة للشيخ محمود برائق / ومدة التلاوة ٢٠ ق
أما الختمة المرتلة
فتذاع في الساعة ٠١:٥٠ تلاوة للقارئ / أحمد محمد عامر / من الآية ٢٤ من سورة النحل وحتى الآية ۱۱۰ من سورة النحل / ۲۸ ق
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