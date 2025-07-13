الثلاثاء، حفل توقيع ومناقشة كتاب البيئة في الفن المصري المعاصر بالأعلى للثقافة

يطلق المجلس الأعلى للثقافة "حفل توقيع ومناقشة كتاب البيئة في الفن المصري المعاصر" تأليف: د إيمان الشاهد ومن إصدارات سلسلة الكتاب الأول بالمجلس، ضمن مبادرة "تراثك ميراثك"، التي تنظمها وزارة الثقافة على مدار شهر يوليو 2025.

كتاب البيئة فى الفن المصري المعاصر



يعقد حفل التوقيع في تمام الخامسة مساء الثلاثاء 15 يوليو 2025؛ بمكتبة المجلس الأعلى للثقافة، يشارك في الحفل كل من:

- د. أحمد أمين موسى - رئيس قسم العلوم الأساسية وأستاذ مناهج التربية الفنية للطفل

بكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة القاهرة.

- د/ إيمان الشاهد – كاتبة وفنانة تشكيلية، مؤلفة الكتاب.

- د/ حسيني على محمد عوض - أستاذ متفرغ بكلية التربية الفنية، جامعة حلوان.

-د/ عماد فاروق راغب - أستاذ ورئيس قسم التصميمات بكلية التربية الفنية، جامعة القاهرة

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