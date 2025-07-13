تحرير 37 مخالفة في حملة بقنا (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا حملة إشغالات موسعة، برئاسة محمد عز نائب رئيس الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق برئاسة العميد هانى صابر، وذلك لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وتحقيق السيولة المرورية والانضباط بالشارع القنائي.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وتعليمات أشرف أنور رئيس مدينة قنا.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع، ورفع كافة صور التعدي التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، وتنفيذ القانون بكل حزم دون تهاون مع المخالفين، حرصًا على المظهر الحضاري للمدينة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من الإشغالات المتنوعة التي كانت تعوق الطرق والأرصفة، بالإضافة إلى تحرير 37 محضر للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

وقد أكد نائب رئيس المدينة إستمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي ومكثف في جميع المناطق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة التنفيذية بالمحافظة.

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