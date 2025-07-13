الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تعرف على عروض أكاديمية الفنون المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

أكاديمية الفنون،
أكاديمية الفنون، فيتو

تشارك أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في المهرجان القومي للمسرح المصري، بدورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، والتي تنطلق يوم 20 يوليو الجاري.

عروض أكاديمية الفنون في المهرجان القومي للمسرح 

وتضم قائمة عروض أكاديمية الفنون المشاركة بالمهرجان القومي، ثلاثة عروض مسرحية من إنتاج معاهدها المختلفة، وهي: "الوحش" دراماتورج وإخراج محمد عادل النجار، و"البؤساء" من إخراج محمود عبد الرازق، و"الأولاد الطيبون يستحقون العطف" من إخراج محمد أيمن. 

المهرجان القومي للمسرح المصري 

وتشهد الدورة الجديدة مشاركة 35 عرضًا مسرحيًا في المسابقة الرسمية وثلاثة عروض علي الهامش، تمثل مختلف المؤسسات الفنية والثقافية والمستقلة في مصر، وتتنوع ما بين عروض رسمية وجامعية ومستقلة وخاصة، بما يعكس ثراء المشهد المسرحي المصري وتنوع تجاربه.

ويؤكد هذا التنوع الكبير في قائمة العروض المشاركة قدرة المهرجان القومي للمسرح على احتضان كافة التيارات المسرحية المصرية، الرسمية والمستقلة، وهو ما يتسق مع شعار الدورة الحالية  "المهرجان القومي للمسرح في كل مصر"، الذي يعكس حرص إدارة المهرجان على الوصول إلى كل المحافظات ودعم كافة المواهب المسرحية في ربوع الوطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عروض أكاديمية الفنون أكاديمية الفنون المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري

الأكثر قراءة

مشاجرة بين زوجة عصام صاصا وعدد من الشباب في أول يوم افتتاح لمطعمه بالساحل (صور)

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس خلال ساعات

محافظ القاهرة يتابع عمليات إصلاح الهبوط الأرضي أسفل كوبرى التجنيد ( صور)

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ2متر، الأرصاد تحذر المصطافين من هذه الشواطئ

هل تشهد نتيجة الثانوية العامة 2025 مفاجآت؟ رفعت فياض يوضح

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

نجم الأهلي يعلن رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب مساء اليوم السبت، عيار 18 يصل لهذا الرقم

أسعار الذهب اليوم السبت 12 - 7 - 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب اليوم السبت 12- 7- 2025 في قطر

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الوضوء في الحمام حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما المراد بحسن اختيار أسماء الأولاد في الشريعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الإسورة الفضة في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية