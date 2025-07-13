الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (صور)

الانبا تكلا،فيتو
الانبا تكلا،فيتو

صلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا، مساء أمس وعدد من الآباء الكهنة.

ورفع بخور عشية نهضة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية العزب المصري.

وألقى عظة عن "التسامح والمغفرة" وسط جو روحي مفرح لآباء الكنيسة وشعبها المبارك.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

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الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

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