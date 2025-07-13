الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى الأنبا شنودة رئيس المتوحدين (صور)

صلى الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، شمال محافظة قنا، مساء أمس وعدد من الآباء الكهنة.

ورفع بخور عشية نهضة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بقرية العزب المصري.

وألقى عظة عن "التسامح والمغفرة" وسط جو روحي مفرح لآباء الكنيسة وشعبها المبارك.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين.

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