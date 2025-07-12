محمود سعد يبدأ تصوير حلقات الموسم الجديد من "سولد أوت"

بدأ الإعلامي محمود سعد تصوير أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “سولد أوت”، استعدادا لانطلاق عرضه على قناة CBC.

ويحل ضيفا على الحلقة الأولى من البرنامج الفنان هشام ماجد، وشهدت الحلقة حضور جماهيري كبير داخل مسرح أركان.

كان الإعلامي محمود سعد قدم في الموسم الماضي سلسلة حلقات هامة من بينها حلقة خاصة استضاف خلالها أمل، ابنة الدكتور مصطفى محمود من غرفته التي عاش فيها سنوات في مسجده بالمهندسين.

ابنة مصطفى محمود



واصطحب محمود سعد ابنة الدكتور مصطفى محمود في جولة مع ذكريات الأسرة ومقتنيات والدها ومرصد النجوم الخاص به وصوره الخاصة في جولة غير مسبوقة في حياة الراحل.

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