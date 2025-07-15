بالأسعار، طرح أراضي عمراني وتجاري إداري

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بأنشطة مختلفة وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة ملوى الجديدة ارض عمراني مختلط بمساحة 236149 مترًا بسعر 1860 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 5218 مترًا بسعر 5275 جنيهًا.

وتطرح بمدينة سوهاج الجديدة أرض تجاري إداري فندقي بمساحة 6878 مترًا بسعر 14525 جنيهًا، وأرض دار مناسبات بمساحة 6000 متر بسعر 5740 جنيهًا.

كما تطرح بمدينة قنا الجديدة أرض مخازن بمساحة 3636 مترًا بسعر 2195 جنيهًا، وأرض ناد اجتماعي بمساحة 10973 مترًا بسعر 5340 جنيهًا.

وحددت الهيئة النسبة البنائية لقطعة الأرض بمساحة 3636 ولا تزيد مساحة المبانى للدور الأرضى على 40% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع: بدروم + دور أرضى + دورين، والالتزام باشتراطات الدفاع المدنى، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا أية اشتراطات قد تتطلبها الجهات الإدارية الأخرى.

كما يتم الالتزام بتوفير اماكن انتظار سيارات بداخل حدود قطعة الأرض طبقا للكود المصري للجراجات وتعديلاته، ويتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية للمشروع.

ومدة التنفيذ 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنية المصري وهي عبارة عن: (5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد باقى ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الأول خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري أو الترخيص أيهما أقرب) خلال فترة السماح علي ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على أن يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد؛ (بالإضافة إلى 2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية).

كما تطرح بمدينة غرب قنا الجديدة ارض تجاري بمساحة 2416 متر بسعر 6200 جنيه وأرض تعليمي بمساحة 12073 مترًا بسعر 2555 جنيهًا.

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتعلن الوزارة بشكل دوري حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.

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