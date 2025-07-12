الأحد 13 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

عزاء الفنانة شروق بمسجد الرحمن الرحيم غدا الأحد

الفنانة شروق
الفنانة شروق

أعلنت أسرة الفنانة الراحلة شروق إقامة عزائها مساء غد الأحد من مسجد الرحمن الرحيم.

 

وفاة الفنانة شروق 

 

وغيب الموت، الجمعة، الفنانة شروق بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 73 عاما.

الفنانة شروق اسمها الحقيقي عليّة محمد أحمد فؤاد وهي من مواليد 20 مارس 1952، وانطلقت شروق بمشوارها الفني في الثمانينيات بعد الجامعة، حيث بدأت بأدوار ثانوية في السينما ثم تحوّلت للدراما بالتسعينيات.

ومن أبرز أعمالها الفنية، يوميات ونيس: مسلسل اجتماعي شهير، تركت فيه بصمة بدور داعم للعائلة.

 

شاركت أيضًا في أعمال أخرى مثل محترم إلا ربع، والهروب من الغرب والفريسة والصياد قضية رأي عام: تناول قضايا اجتماعية وإنسانية، وأدّت دورًا بمشاعر مؤثرة.

 

من ناحية أخرى، أعلنت الوفاة عبر الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلًا:"الدوام لله، الفنانه شروق"

شروق تُعد من الأصوات الهادئة والمؤثرة في الأعمال الاجتماعية، وكانت تجسّد شخصيات الأم الداعمة أو الزوجة الرقيقة، ما جعلها جزءًا قابلًا للذكر والتقدير وسط الجمهور العربي. رحلتها تُذكّرنا بأهمية الأدوار الثانوية في تشكيل أعمال كبيرة

 

 

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