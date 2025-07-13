وفاة الطفل الرابع بسبب الالتهاب السحائي بالمنيا

لفظ الطفل الرابع أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا، ليحلق بثلاثة من أشقائه الذين توفوا بنفس المرض خلال الساعات الماضية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وفاة الطفل الرابع بسبب الالتهاب السحائي ليحلق بأشقائه الثلاثة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وفاة الطفل الرابع داخل مستشفى ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة 4 أشقاء من إحدى قرى مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع وتبين وفاة ريم نصر، 10 سنوات، وعمر نصر، 7 سنوات، ومحمد نصر، 11 سنة وإصابة شقيقهم الرابع أحمد نصر 5 سنوات الذي لحق بهم منذ قليل.

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